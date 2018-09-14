Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Присяга на верность Конституции России и жителям Орловщины. Сегодня Губернатор Орловской области вступил в должность.



- Мяч – в будущее развитие спорта. В Орле восстановлен спорткомплекс и стартовал новый волейбольный турнир.



- Правительство Орловской области теперь с приставкой И.О.



- Обещание – помнить о подвигах. На домах героев появляются красные звездочки.



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Вести-Орёл

14 сентября 2018 года







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