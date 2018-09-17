Новости версия для печати За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 27 ДТП Из них шесть ДТП с пострадавшими, в результате шесть человек получили телесные повреждения.



15 сентября в 13:45 водитель автомобиля «Тойота RAF4» при движении задним ходом по прилегающей территории д.2 Г по ул. Цветаева допустила наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Направлен на амбулаторное лечение.



15 сентября около 15:30 водитель автомобиля «Форд Фокус» при движении по автодороге Болхов-Орел-Витебск в районе 9 километра допустил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. В 17:00 в Болховскую ЦРБ за медицинской помощью обратилась пассажир автомобиля, после осмотра отпущена домой.



16 сентября в 08:30 водитель «ВАЗ-21110», управляя автомобилем в состоянии опьянения, лишенный права управления, при выезде с полевой дороги на автодорогу Дмитровск-Долбенкино не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В результате ДТП пострадала пассажир автомобиля.



16 сентября в 17:38 водитель автомобиля «Мазда-6» двигался по Московскому шоссе и в районе д.122, при повороте налево на ул. Германо, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Шевроле Каптива», который двигался во встречном направлении. В 22:45 водитель «Мазды» обратился в травмпункт больницы Семашко. После оказания помощи отпущен домой.



16 сентября в 19:25 водитель автомобиля «Дэу Нексия» двигался по автодороги Орел-Гать-Лаврово-Редькино, и в районе 4 километра произошел наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован в лечебное учреждение города Орла.





Орловское Информбюро

17 сентября 2018 года







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