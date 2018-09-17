Новости версия для печати К поджогам машин орловца толкал внутренний голос В Орле к пяти годам лишения свободы приговорен пироман. В ноябре прошлого года орловец без каких-либо определенных причин сжег четыре автомобиля.



Отсутствие мотива преступления и какой-либо связи между потерпевшими-автомобилистами делало расследование крайне сложным. Кроме того, ЧП вызвало серьезное беспокойство в среде орловских автолюбителей. На поиски поджигателя были мобилизованы лучшие силы орловского уголовного розыска.

Олеся Лихобабина, зам. начальника пресс-службы УМВД РФ по Орловской области: «Сотрудники управления уголовного розыска просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных неподалеку от мест преступления. В двух случаях в кадр попал неизвестный мужчина, одетый в камуфлированную куртку. В поле зрения сотрудников управления уголовного розыска попал орловец, который ранее привлекался к уголовной ответственности за поджоги автомобилей, совершенные в 2008 году». Мужчина был задержан в течение дежурных суток. По его словам, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он слышал внутренний голос, который велел ему поджигать автомобили.



Суд приговорил поджигателя к пяти годам лишения свободы, приговор уже вступил в законную силу.









Иван Суверин

17 сентября 2018 года







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