Новости версия для печати Северный районный суд приговорил к лишению свободы водителя «Газели», устроившего смертельное ДТП 27 марта 2018 года Авария случилась в пятом часу утра на Московском шоссе.



При столкновении автофургона «Газель» и «Шевроле Ланос» погибли водитель и двое пассажиров иномарки. Водитель грузовика на месте происшествия всячески отрицал свою вину, утверждая, что его развернуло от удара врезавшегося «Шевроле».



Однако следствию удалось доказать: на момент столкновения «Газель» уже двигалась, совершая разворот.



Гособвинителем в суде выступал прокурор Северного района. Он добился для виновника ДТП обвинительного приговора, согласно которому осужденный проведет в колонии-поселении 4 года 5 месяцев. Кроме того, мужчине запрещено управлять автотранспортом в течение трех лет.





Иван Суверин

17 сентября 2018 года







На главную страницу





