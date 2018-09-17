Северный районный суд приговорил к лишению свободы водителя «Газели», устроившего смертельное ДТП 27 марта 2018 года

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понедельник
17.09.2018
15:56:39
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Северный районный суд приговорил к лишению свободы водителя «Газели», устроившего смертельное ДТП 27 марта 2018 годаАвария случилась в пятом часу утра на Московском шоссе.
При столкновении автофургона «Газель» и «Шевроле Ланос» погибли водитель и двое пассажиров иномарки. Водитель грузовика на месте происшествия всячески отрицал свою вину, утверждая, что его развернуло от удара врезавшегося «Шевроле».
Однако следствию удалось доказать: на момент столкновения «Газель» уже двигалась, совершая разворот.
Гособвинителем в суде выступал прокурор Северного района. Он добился для виновника ДТП обвинительного приговора, согласно которому осужденный проведет в колонии-поселении 4 года 5 месяцев. Кроме того, мужчине запрещено управлять автотранспортом в течение трех лет.
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