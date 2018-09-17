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В Орле прошел «Кросс нации - 2018»

В марафоне приняли участие полмиллиона человек из 85 регионов страны. Орёл не остался в стороне: легкоатлеты-профессионалы, простые жители региона, школьники, студенты, работники предприятий, ветераны спорта – в забегах приняли участие больше 2,5 тысяч человек. Лучшие получили награды.

«Кросс нации» по праву можно назвать самым массовым спортивным мероприятием года. В 2016 году в нем приняли участие 3 тысячи человек, в 2017-м - 3,5 тысячи, а в этом году организаторам даже не хватило запасных номеров для участников.
Владимир Мельников, главный судья соревнований: «Нам разнарядку Москва дала на 2000 человек, а зарегистрировалось более 2500».
Забеги проходили на четыре дистанции: от 600 метров до 4 километров.

Орёл «Кросс нации» принимал уже в 14-й раз, но, несмотря на отработанную схему организации соревнований, не обошлось без нововведений. В забегах была задействована всего одна улица – Максима Горького. В самой дальней точки – на дистанции в 4 километра, маршрут поворачивал у Арбитражного суда. Всё ради удобства автолюбителей, решили городские власти. И, кстати, тоже присоединились к забегам. Среди участников были глава администрации Орла Александр Муромский и начальник Управления физической культуры и спорта Орловской области Алексей Берестов.

Поддержать бегунов решили и воспитанники спортивных школ региона: фехтовальщики, лучники и велосипедисты организовали там же, на главной площади города, спортивную выставку.


Антон Киселёв
17 сентября 2018 года

 


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