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В Орле состоялась акция под девизом: «Сделаем!»

Она была приурочена к Всемирному Дню чистоты и объединила сотни неравнодушных людей по всей стране.

В Орле под девизом этой акции объединились волонтеры сразу нескольких общественных организаций. Она провели уборку на пяти территориях. Особое внимание уделили берегам. Чистоту и порядок на городском пляже и Тургеневском бережке навели активисты Общероссийского Народного фронта.

Эта акция чистоты пройдет в несколько этапов. Рабочий инструмент и транспорт для вывоза мусора предоставляет местная власть. К слову, региональное отделение ОНФ еще несколько лет назад взяло «шефство» над Тургеневским бережком. Именно оно на интерактивной карте мусора было помечено красным флажком. Благодаря, в том числе, и усилиям «фронтовиков», это место преображается и становится все более притягательным для прогулок.


Татьяна Напольских
17 сентября 2018 года

 


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