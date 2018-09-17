Новости версия для печати В Орле состоялась акция под девизом: «Сделаем!» Она была приурочена к Всемирному Дню чистоты и объединила сотни неравнодушных людей по всей стране.



В Орле под девизом этой акции объединились волонтеры сразу нескольких общественных организаций. Она провели уборку на пяти территориях. Особое внимание уделили берегам. Чистоту и порядок на городском пляже и Тургеневском бережке навели активисты Общероссийского Народного фронта.



Эта акция чистоты пройдет в несколько этапов. Рабочий инструмент и транспорт для вывоза мусора предоставляет местная власть. К слову, региональное отделение ОНФ еще несколько лет назад взяло «шефство» над Тургеневским бережком. Именно оно на интерактивной карте мусора было помечено красным флажком. Благодаря, в том числе, и усилиям «фронтовиков», это место преображается и становится все более притягательным для прогулок.





Татьяна Напольских

17 сентября 2018 года







На главную страницу





