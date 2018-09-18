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Для школьников вновь началась череда экзаменов

Накануне девятиклассники сдавали русский язык. Сегодня ребятам предстоит продемонстрировать знания по истории, биологии, физики и географии.

В резервные дни экзамены сдают те школьники, которые по уважительной причине не присутствовать на экзамене в основной период, и те, кто получил неудовлетворительные результаты.

Всего в течение резервного периода, а он продлится до 22 сентября, сядут за парты 47 человек.