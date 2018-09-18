В Орле продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону

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вторник
18.09.2018
15:14:24
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В Орле продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезонуВ связи с ремонтом теплосетей в некоторых домах отключат горячую воду.
«Газпром теплоэнерго Орел» информирует о проведении ремонтных работ и отключении горячего водоснабжения по следующим адресам:
до 24 сентября - ул. Машкарина д.18, д.20, ул. Чечневой д.1, ул. Комсомольская д.300-д.406, ул. Планерная д.д.31, 35, 39, 45, 47, 49, ул. Кромская д.д.3, 5, 7.
ООО «Орловская теплосетевая компания» информирует о проведении ремонтных работ и отключении горячего водоснабжения до 21 сентября по ул. Брестской д.д.10,12, ул. Ленина д.29, ул. Тургенева д.16.
По информации «Орелгортеплоэнерго», с 18 сентября до 20 сентября в связи с проведением капитального ремонта сетей ГВС будет отключено горячее водоснабжение на Московском шоссе, 158 (к. 1-4), 160 (к. 1-3), 162.
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