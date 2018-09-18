Новости версия для печати В Орле продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону В связи с ремонтом теплосетей в некоторых домах отключат горячую воду.



«Газпром теплоэнерго Орел» информирует о проведении ремонтных работ и отключении горячего водоснабжения по следующим адресам:

до 24 сентября - ул. Машкарина д.18, д.20, ул. Чечневой д.1, ул. Комсомольская д.300-д.406, ул. Планерная д.д.31, 35, 39, 45, 47, 49, ул. Кромская д.д.3, 5, 7.

ООО «Орловская теплосетевая компания» информирует о проведении ремонтных работ и отключении горячего водоснабжения до 21 сентября по ул. Брестской д.д.10,12, ул. Ленина д.29, ул. Тургенева д.16.

По информации «Орелгортеплоэнерго», с 18 сентября до 20 сентября в связи с проведением капитального ремонта сетей ГВС будет отключено горячее водоснабжение на Московском шоссе, 158 (к. 1-4), 160 (к. 1-3), 162. ООО «Орловская теплосетевая компания» информирует о проведении ремонтных работ идопо ул. Брестской д.д.10,12, ул. Ленина д.29, ул. Тургенева д.16.





Мария Семак

18 сентября 2018 года







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