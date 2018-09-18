Новости версия для печати Завершились электронные торги по выбору подрядчиков для строительства ФАПов еще в трех отдаленных селах Орловской области Фельдшерско-акушерские пункты появятся в деревне Алешинка и поселке Занеруссовский Дмитровского района, а так же в поселке Максимовский Урицкого района.



Общая сумма, выделенная на строительство трех ФАПов, составляет 27 млн. руб. Сдача объектов назначена на 25 декабря этого года.





Мария Семак

18 сентября 2018 года







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