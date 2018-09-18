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Коротко о главном

- По доходам и расходы. Основные параметры бюджета Орловской области на следующий год представили сегодня на заседании регионального правительства.

- Запустили машину времени. В Льгове перенеслись в тургеневскую эпоху.

- Осень – время «Багряных листьев». Традиционный турслет в новом формате отметил первый юбилей.