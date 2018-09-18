Очередное заседание орловского Облсовета состоится 24 сентября

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вторник
18.09.2018
15:14:03
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Очередное заседание орловского Облсовета состоится 24 сентябряВ повестку вошло 45 вопросов.
Среди ключевых вопросов, предложенных к рассмотрению, — законопроект, внесённый по инициативе партии «Единая Россия», и направленный на сохранение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан с учётом планируемых изменений федерального пенсионного законодательства.
Несколько вопросов, включённых в повестку дня, касаются главного финансового документа области. Так, на ближайшем заседании Облсовета депутаты рассмотрят законопроекты: «Об исполнении областного бюджета за 2017 год», «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», вопрос «Об исполнении областного бюджета за I полугодие 2018 года».
Рассмотрят народные избранники и законопроект «Об установлении на 2019-2021 годы налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощённую систему налогообложения», ряд других, сообщает сайт орловского Облсовета.
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