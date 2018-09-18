Орловская область обрела логотип

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вторник
18.09.2018
15:13:34
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Орловская область обрела логотипПобедителем конкурса идей по созданию официального логотипа Орловской области стала дизайнер Анастасия Литвинова.
Как сообщает информационный портал Орловской области, в интернет-голосовании участвовали пять проектов логотипов. По итогам голосования победителем стала руководитель Дизайн бюро N.Lee Анастасия Литвинова, набрав 586 голосов. Проект Татьяны Алдошиной набрал 262 голоса, Валерия Хорохордина – 104, Андрея Плентева – 190, Ирины Калякиной – 122.
Как указано в пояснительной записке к проекту Анастасии Литвиновой, в основе логотипа лежит силуэт Орла, который имеет большое значение в истории и символике города. «Логотип состоит из нескольких элементов: фигуры орла, контура крепости и круга. Орел - птица, которая всегда была символом власти, закона, незыблемости. Крепость состоит из трех башен, две из которых обозначают Ливны и Мценск, как крупные районные центры, третья и самая крупная Орел, как административный центр области», - объясняет суть логотипа его автор.
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