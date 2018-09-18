Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 11 ДТП Из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате два человека получили телесные повреждения.



17 сентября в 08:00 в Мценске водитель транспортного средства «Додж Стратус» при движении по ул. Мира в районе дома № 37А допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, доставлен в больницу.



17 сентября в 12:05 в Орле водитель автомобиля «Газ-А64R-42», при начале движения в районе дома № 53"Б" по ул.Розы Люксембург, допустил столкновение с автомобилем «Киа-Спортейдж», который следовал по ул. Р. Люксембург со стороны ул. Черкасская в направлении ул. Гагарина. В результате ДТП телесные повреждения получила пассажир автомобиля «ГАЗ». Пострадавшая была доставлена в больницу им. Семашко, после осмотра отпущена.





Орловское Информбюро

18 сентября 2018 года







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