Новости версия для печати В Орле полиция разыскивает подозреваемого в совершении тяжкого преступления Отделом полиции №3 по Северному району разыскивается по подозрению в совершении особо тяжкого преступления Безбородов Дмитрий Олегович, 1998 года рождения, не имеющий постоянного места жительства.



Подозреваемый был одет в кофту с красными вставками и надписью «Adidas», темно-синие джинсы, туфли коричневого цвета.



Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Дмитрия Безбородова, просят немедленно сообщить ее в уголовный розыск по телефону 55-11-12 или на пульт 02.





Иван Суверин

18 сентября 2018 года







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