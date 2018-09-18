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Жителей села Звягинки (Орловский район) уравняли в праве на качественное и бесперебойное водоснабжение

Еще недавно жители двух десятков домов с завистью смотрели на соседей, которые могут стирать, мыть посуду и принимать ванну, не опасаясь слабого напора. Прокуратура Орловского района вмешалась в эту ситуацию.

Стирка, уборка, да и личные водные процедуры для многих жителей улицы Молодежной села Звягинки долго были под вопросом. Струя из крана лилась порой не толще спички.
 
Терпеть перебои с водой многим жителям Звягинок стало не под силу. Они и обратились в районную прокуратуру.
Николай Токарев, помощник прокурора Орловского района: «Вопреки положениям требования федерального законодательства органами местного самоуправления сеть водоснабжения давно не обслуживалась, не ремонтировалась. Надлежащего водоснабжения в сельском поселении организовано не было. Установлено, что перерывы в водоснабжении образовывались в виду аварийных ситуаций и из-за старых сетей. Указанная водопроводная сеть находится в собственности муниципального образования Орловский район и находится на обслуживании ООО «Ресурс».
Выяснив все это, правоохранители применили к хозяйственникам и должностным лицам испытанные механизмы понуждения.
Николай Токарев, помощник прокурора Орловского района: «С целью устранения выявленных нарушений прокурором Орловского района главе администрации Орловского района и гендиректору ООО «Ресурс» внесены представление, по результатам рассмотрения которых указанные сети водоснабжения заменены на новые, нарушенные права граждан восстановлены».
Впрочем, в администрации Образцовского сельского поселения, куда входят Звягинки, нам пояснили: к коммунальщикам у местной власти претензий нет. Процесс тормозили сами жители села. Не все, но изрядная часть.
Тамара Карпухина, глава администрации Образцовского сельского поселения: «Первое время мы собирали не один сход, люди сначала все отказывались – не хотели рушить свою улицу. Чтобы провести центральный водопровод, людям необходимо было сделать свои колодцы. Это и стало заминкой. Но со временем воды стало не хватать».
Однако после прокурорского вмешательства все споры стихли. Оно и к лучшему, говорят жители. Дорогу, потревоженную водопроводчиками, за которую так переживали многие из соседей, уже восстанавливают, зато вода теперь есть у всех.
 



Иван Суверин
18 сентября 2018 года

 


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