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К 200-летию Тургенева: преподаватели Орловского института культуры дали три спектакля в Польше

«Зинаида. Ася. Вера». В основе такого необычного спектакля лежат две повести Тургенева - «Первая любовь» и «Ася», а также его рассказ «Фауст».

Сценаристом и режиссером спектакля выступила Татьяна Сагайдачная, которая объединила три истории любви, три типа тургеневской девушки, три возраста тургеневского героя, собрав все самое ценное в драматическое полотно, отражающее особенности русской культуры.

Виктория Скакун, преподаватель кафедры режиссуры и мастерства актера ОГИК: «Сначала мы представили спектакль на суд наших самых дорогих зрителей – преподавателей кафедры режиссуры и мастерства актера ОГИК. Это кафедра, на которой мы учились и сейчас там преподаем. Было очень волнительно и важно для нас то, как воспримет спектакль наш зритель, наши близкие люди, у которых мы воспитывались».

Русская классическая литература хорошо известна всему миру. Юбилей писателя-орловца празднуют не только на Родине, но и за рубежом. «Драматические эскизы» только часть большого торжества, посвященного дню рождения писателя. В Польше, на протяжении недели, города Варшава и Лодзь напоминали дворянскую Россию 19 века.

Татьяна Сагайдачная, старший преподаватель кафедры режиссуры и мастерства актера ОГИК: «Мы часто ездим на разные театральные площадки, в том числе и за границу – мы были и в Эстонии, и во Франции, но здесь есть особенность самого материала, самой формы, и нельзя было обойти вниманием автора, то есть Ивана Сергеевича Тургенева».

Преподаватели кафедры режиссуры и мастерства актера выступили на трех площадках Польши. Одно из самых ярких выступлений прошло в Зеркальном зале Дворца Познаньского.

Несмотря на языковой барьер, все три спектакля были тепло приняты европейскими зрителями, что в очередной раз доказывает об универсальности драматического языка и объединяющей силе искусства.