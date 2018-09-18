Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Чтобы вода перестала быть роскошью в отдельно взятой деревне, пришлось вмешаться прокуратуре. - Чему научат в школе? Орловские первоклассники принимают участие в исследовании уровня готовности к обучению. - Русский Тургенев – для польского зрителя. Орловский институт культуры показал спектакль, где соединены три истории любви и три возраста тургеневских героев. - Орловцы выбрали логотип области.





Вести-Орёл

18 сентября 2018 года







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