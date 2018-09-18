Новости версия для печати Кинологи орловского УФСИН приняли участие в ведомственном чемпионате по многоборью со служебными собаками Профессиональный турнир прошел в Нижнем Новгороде.



Всего профессиональные навыки в паре с четвероногим напарником представляли 78 команд со всей России. Демонстрировалось качество подготовки по трем дисциплинам: «Розыскной профиль», «Поиск и обнаружение наркотических средств», «Поиск и обнаружение взрывчатых веществ».



Орловская команда заняла 20 общекомандное место. А в личном зачете у орловцев второе место по поиску взрывчатки - отличился Павел Другов со своей служебной собакой Желорд. И второе место в упражнении «защитно-караульная служба» завоевал Павел Свиридов с собакой Жаклин.

Фото УФСИН России по Орловской области







Татьяна Напольских

18 сентября 2018 года







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