Новости версия для печати Рабочее совещание в мэрии Орла До конца сентября вопрос с переносом остановки общественного транспорта к школе № 26, которая расположена по улице Гагарина, будет решен. А вот изменение графика включение и отключения уличного освещения по-прежнему находится в подвешенном состоянии.



Рабочее совещание в городской администрации Орла началось с работы над ошибками. И одна из наиболее злободневных - энергосервисный контракт по уличному освещению. Он был заключен в 2015 году и в нем прописан график включения и отключения фонарей. В настоящее время это вызывает много нарекания со стороны водителей. Сергей Елесин, депутат орловского Горсовета: «Мы пытаемся решить этот вопрос, но получается так, что на все призывы прийти сюда, представители Ростелекома отвечают отказом. Это неуважение к городу». Представителей Ростелекома действительно приглашали принять участие в рабочем совещании уже не раз, но пока безрезультатно. Олег Климкин, первый замглавы администрации г. Орла: «Вопрос о пересмотре графика включения-оключения света будет вынесен на заседании комиссии по безопасности дорожного движения». Также сейчас идет проверка уровня освещенности улиц. Из 26 участков проверили почти половину, нареканий нет. Отчитались чиновники и по проблеме отсутствия остановочных павильонов. Все они внесены в программу развития транспортной сети, как только будут решены финансовые и организационные вопросы, начнется их установка. А вот работа общественного транспорта в вечерние часы на некоторых маршрутах по-прежнему вызывает нарекания. Больше всего страдают жители таких районов города, как станция Лужки, Выгонка, Силикатный район, район Новая Ботаника. Начальник отдела транспортного обслуживания населения администрации Орла Вадим Хрипунов сообщил, что беседа с перевозчиками была проведена – их предупредили, в очередной раз, о расторжении контрактов. Принятые меры руководство города признало недостаточными.



Кроме того, отделу транспортного обслуживания еще раз напомнили о просьбе жителей организовать движение маршрутных такси от улицы Михалицына через завод УВМ в Советский район.





Оксана Гранн

18 сентября 2018 года







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