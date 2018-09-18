Новости версия для печати Детский сад в микрорайоне Зареченском будет возводить Орловское строительное управление-2 Как сообщили сегодня в мэрии, в течение ближайших двух-трех дней будет заключен муниципальный контракт с подрядчиком.



Детский сад в микрорайоне Зареченском будет рассчитан на 230 мест. На него будет потрачено больше 170 млн. рублей. Дошкольное учреждение расположится напротив школы № 51. Согласно контракту, подрядчик должен закончить строительство до середины декабря будущего года.





Татьяна Напольских

18 сентября 2018 года







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