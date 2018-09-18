Новости версия для печати С начала грибного сезона в Орловской области зарегистрировано два случая отравления грибами Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.



Как сообщает сайт регионального управления Роспотребнадзора, в первом случае женщина съела подтопольники, которые относятся к условно-съедобным, к том уже грибы были собраны рядом с автодорогой. Во втором случае грибы были приобретены в месте несанкционированной торговли. Кстати, консервированные грибы домашнего приготовления могут стать причиной ботулизма. В этом году зарегистрирован один случай. Заболевшая женщина съела домашний консервант из вздувшейся банки.





Татьяна Напольских

18 сентября 2018 года







На главную страницу





