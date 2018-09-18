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В Орловской области с начала года произошло 493 ДТП

Сегодня в Госавтоинспекции региона сообщили о результатах работы ведомства с начала года. Аварийность, состояние дорог, правоприменительная деятельность – об этом и многом другом шла речь на пресс-конференции в управлении ГИБДД.

Уровень дорожной аварийности инспекторы традиционно считают главным индикатором своей работы. Исходя из статистических данных, ГИБДД области в этом году работала эффективно.
Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД РФ по Орловской области: «У нас зарегистрировано 493 ДТП, в которых, к сожалению, погибло 66 человек и ранено 645 участников дорожного движения».
На фоне относительно благополучной статистики, опасные выходки некоторых водителей, с точки зрения инспекторов, выглядят как диверсия. Да и по последствиям мало чем отличаются. Как отметил Александр Коршунов, человеческий фактор никто не исключает.

К самым завзятым нарушителям принято причислять мотоциклистов. Однако в ГИБДД заверили: на любого двухколесного хулигана управа найдется.
Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД РФ по Орловской области: «Сегодня работа с ними в основном ведется силами скрытого патрулирования, то есть, их задерживают на стоянках, проверяют документы».
Договориться с теми, кто лихую езду из насущной необходимости превратил в хобби, - такой возможности в Госавтоинспекции вовсе не исключают. А вот с теми, кто за руль готов сесть после рюмочки, у инспекторов мира не будет. В состоянии алкогольного опьянения задержано почти 1800 человек.

Ряд резонансных ДТП последних дней показал: даже без выпивки водители подчас спят за рулем.
Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД РФ по Орловской области: «На авось, необходимость куда-то быстро успеть – это выливается в ДТП. Подремли водитель где-то полчаса, и все были бы живы».
Аварийность с участием пассажирского транспорта – еще одна из насущных проблем. В ближайшие дни водителям орловских маршруток лучше вспомнить о ПДД. Инспекторы запланировали ряд масштабных рейдов.


Иван Суверин
18 сентября 2018 года

 


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