Новости версия для печати Сегодня в Орле состоялся телемост с писательницей Гузелью Яхиной Телемост с автором романа «Зулейха открывает глаза» прошел в областной публичной библиотеке. Гузель Яхина рассказала о себе, о новой книге, ответила на многочисленные вопросы читателей из разных стран мира.



Роман «Зулейха открывает глаза» в 2015 году стал лауреатом сразу двух российских литературных премий - «Большая книга» и «Ясные поляны». Молодого автора отметили и писатели и читатели. Предисловие к произведению Гузели Яхиной написала Людмила Улицкая. Это был бесспорный успех, книга зацепила. История людей, которые подверглись репрессиям в 30-е годы прошлого столетия, заинтересовала читателей не только в России.

Марина Корнюхина, участница телемоста: «Тема, наверное, животрепещущая, может быть, поэтому книга и переводима на многие языки. Почти на двадцать языков переведена эта книга, потому что многих людей интересует этот аспект истории нашей». Проект «Телемост с автором» - международный, он позволяет читателям лично встретиться с писателем.

Анна Ваденина, заведующая читальным залом библиотеки им. И. А.Бунина: «Проект этот молодой - он запущен в марте этого года, но довольно плодотворный. Прошло уже более 25 онлайн-встреч с различными писателями. К формату присоединились 26 регионов Российской Федерации, а также зарубежья – Израиль, Сербия и другие страны». \Гузель Яхина отвечала на многочисленные вопросы о творчестве, критике, выборе жанра, образовании, и среди прочего рассказала о том, что в настоящее время по ее книге «Зулейха открывает глаза» начаты съемки восьмисерийного фильма, где в главных ролях звезды отечественного кино Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Юлия Пересильд и многие другие.

Гузель Яхина, писатель: «Те фотографии со съемок, на которых Чулпан в образе, подтверждают, что она действительно невероятно здорово, органично смотрится в роли Зулейхи. И я со своей стороны постаралась как-то в этом помочь. А все, что касается выбора других актеров, это уже было решение творческой группы, но, мне кажется, что это блестящий кастинг. Я не ожидала, что он будет так хорош». Все библиотеки, которые приняли участие в этой встрече, получат книги Гузели Яхиной с автографом. Такой экземпляр скоро появится и в Бунинке.





Эва Стасюлевич

18 сентября 2018 года







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