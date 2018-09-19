Городские власти Орла продолжают работу по сносу незаконно установленных гаражей

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среда
19.09.2018
17:41:38
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Городские власти Орла продолжают работу по сносу незаконно установленных гаражейНа этот раз разыскиваются владельцы четырех объектов, расположенных на пересечении улицы Матвеева и переулка Ипподромный.
До 30 сентября собственники могут самостоятельно демонтировать конструкции. Если же по истечении указанного времени гаражи все еще будут на месте, их снесет подрядчик. При демонтаже будут присутствовать представители полиции, гаражи вскроют, имущество опишут, передадут на хранение, сами же конструкции транспортируют по адресу Новосильское шоссе 18.
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