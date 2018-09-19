Новости версия для печати Городские власти Орла продолжают работу по сносу незаконно установленных гаражей На этот раз разыскиваются владельцы четырех объектов, расположенных на пересечении улицы Матвеева и переулка Ипподромный.



До 30 сентября собственники могут самостоятельно демонтировать конструкции. Если же по истечении указанного времени гаражи все еще будут на месте, их снесет подрядчик. При демонтаже будут присутствовать представители полиции, гаражи вскроют, имущество опишут, передадут на хранение, сами же конструкции транспортируют по адресу Новосильское шоссе 18.





Мария Семак

19 сентября 2018 года







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