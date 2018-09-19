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среда
19.09.2018
17:41:41
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Орловских школьников приглашают принять участие в международном конкурсе юных чтецов «Живая классика»Заявки на участие уже принимают.
Все подробности можно узнать на официальном сайте проекта.
Соревновательные чтения проходят только на русском языке. Ежегодно в состав членов жюри входят известные писатели, деятели культуры и искусства, мэтры отечественного кинематографа и журналисты. На данный момент это самый масштабный литературный проект страны – в минувшем году участие в конкурсе приняли больше 10 миллионов детей, практически со всех регионов России, а также представители 84 стран мира.
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