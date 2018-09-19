Новости версия для печати Коллекция наград спортивной школы «Орел-Карат» пополнилась еще одной медалью Арсен Меграбян завоевал «золото» в командном кумитэ на международном турнире «Budapest open» (Венгрия).



Это был один из отборочных этапов на Чемпионат мира по каратэ. Участие в турнире принимали около тысячи спортсменов из 30 стран мира. Арсен входит в состав сборной команды России.



Во всех поединках команда России одержала досрочную победу. Впереди у сборной тренировочные сборы и последний отборочный тур на Чемпионат мира, который состоится в Мадриде в ноябре этого года.





Мария Семак

19 сентября 2018 года







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