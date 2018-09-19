Новости версия для печати Президент России поздравил Андрея Клычкова и других избранных глав регионов с победой на выборах Встреча Владимира Путина с избранными главами субъектов Российской Федерации состоялась в Кремле 18 сентября.



Президент поздравил всех участников встречи с победой на выборах – уже в первом туре – в ходе единого дня голосования 9 сентября и обратился к избранным главам регионов с просьбой максимально быстро включиться в работу.



«Цели, которые стоят перед нами, в полном смысле слова общенациональные, единые для всех политических сил, которые готовы и хотят трудиться на благо нашей страны, на благо России, - обратился к главам регионов Владимир Путин. - Это увеличение продолжительности жизни и численности населения страны, снижение уровня бедности, рост реальных доходов граждан. Чтобы достичь этих больших целей, нужно сделать так, чтобы у конкретного человека были и интересная работа, достаток. Чтобы в крупных городах, в малых городах, на селе были комфортные условия для жизни: хорошие детские сады, школы, поликлиники, больницы, нормальные дороги, уютные улицы и парки, скверы».



Глава государства подчеркнул важность выстраивания конструктивного сотрудничества с местным самоуправлением, оказания содействия добровольцам. «Следует создать работающие социальные лифты с использованием механизмов конкурса «Лидеры России». Этот механизм у нас уже работает, прошу вас его поддержать, - сказал Президент РФ. - Тем более что прошедшие выборы вновь показали: граждане поддерживают тенденции на обновление, и ваши команды должны формироваться прежде всего на основе общих ценностей и целей, а не политических взглядов или каких-то партийных преференций или партийной принадлежности».



Владимир Путин выразил надежду на то, что избранные главы регионов будут эффективно работать, руководствуясь озвученными целями, и пожелал им успехов, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

19 сентября 2018 года







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