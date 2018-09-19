Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 15 ДТП Из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили телесные повреждения.



18 сентября в Ливнах водитель автомобиля «Ваз-21043», двигаясь задним ходом от края проезжей части в районе дома № 16 по ул. Орловская, не уступил дорогу мопеду «Альфа Омакс WJ50», который двигался по ул. Орловской, в результате чего произошло столкновение двух транспортных средств. Водитель мопеда и его пассажир получили телесные повреждения.



19 сентября в Мценске в 00:40 водитель автомобиля «Форд-Фокус» двигался по ул. Кузьмина и в районе д. 5 «Б» в нарушение требования дорожной разметки выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение со встречным транспортным средством «Хендай-Соната». В результате столкновения водитель «Хендая» получил телесные повреждения, каретой скорой помощи был доставлен в приемное отделение Мценской ЦРБ, где ему была оказана медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение.





Орловское Информбюро

19 сентября 2018 года







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