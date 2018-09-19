Новости версия для печати Орловец, взорвавший гранату на территории автозаправки, арестован Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения - заключение под стражу.



Инцидент произошел 13 сентября. Пятидесятилетний орловец, во время конфликта с бывшей работодательницей, кинул в сторону её автомобиля гранату. Боеприпас взорвался в нескольких метрах от машины. Ему инкриминируют сразу три статьи Уголовного Кодекса: угрозу убийством, незаконные приобретение, хранение, и ношение оружия и хулиганство.



В результате взрыва, к счастью, никто из людей не пострадал.





Татьяна Напольских

19 сентября 2018 года







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