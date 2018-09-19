Новости версия для печати В период осенних субботников спасатели напоминают об опасности поджигания сухой травы За нарушение пожарной безопасности существует штраф от двух тысяч рублей на гражданина до тридцати тысяч – на юридическое лицо. Но штраф – не самое страшное. Огонь с травы или собранного мусора легко перекидывается на жилые постройки, на еще неубранный урожай на полях, превращается в большие лесные пожары.





Татьяна Напольских

19 сентября 2018 года







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