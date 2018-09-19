Новости версия для печати Орловские огнеборцы отработали профессиональные навыки по тушению пожаров в зданиях повышенной этажности В Орле прошли масштабные учения.



Местом тренировки была выбрана одна из высоток на улице Комсомольской. Очаг условного возгорания находился на одном из верхних этажей. Акцент в этих учениях был сделан не на использование подъемных механизмов, как это бывает обычно, а на работу звеньев газодымозащиты. Пожарные в дыхательных аппаратах проникали к месту условного возгорания по лестничным маршам. Ход учений разберут на занятиях по повышению оперативного мастерства.





Татьяна Напольских

19 сентября 2018 года







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