Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Президент страны напутствовал избранных губернаторов. В том числе и Андрея Клычкова.



- Как действовать при ЧП на высоте «птичьего полета»? Орловские спасатели провели учения на одной из орловских высоток.



- Под стражу. Мужчину, который решал конфликт при помощи гранаты, арестовали.



- Воспитанник школы «Орел-Карат» вернулся с международного турнира чемпионом.



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Вести-Орёл

19 сентября 2018 года







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