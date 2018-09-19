Новости версия для печати Работодатели задолжали орловцам 3 млн. 270 тысяч рублей Такие данные на начало сентября приводят в Орелстате.



В расчет не берутся организации малого бизнеса. Весь скопившийся долг относится к сфере обрабатывающих производств. Без зарплаты остались 288 человек. Каждому из них, в среднем, задолжали по 11,5 тысяч рублей.





Татьяна Напольских

19 сентября 2018 года







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