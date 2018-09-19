Новости версия для печати 210 лет назад в Орле была основана мужская гимназия Здание гимназии сохранилось до настоящего времени. Сейчас там располагается исторический факультет Орловского Госуниверситета. Сегодня летопись истории орловской мужской гимназии «листали» в музее писателей-орловцев.



Литературно-музыкальный вечер посвятили 210-летию со дня образования учебного заведения. Из его стен вышло много выдающихся людей. Был среди воспитанников и Леонид Андреев. Именно его гимназической поре и был посвящен рассказ. Он переступил порог гимназии в 1882 году. Тогда будущему знаменитому писателю было 11 лет. Гимназические впечатления позже нашли отражение в его рассказах и фельетонах.





Татьяна Напольских

19 сентября 2018 года







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