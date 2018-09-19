Новости версия для печати Сегодня сотрудники ГИБДД провели в Орле массовые проверки пассажирского автотранспорта Как признаются сами инспекторы, многие нарушения от их внимания могли ускользнуть - рейд проводился только на конечных остановках, чтобы планы пассажиров маршруток не были нарушены.



Обратить на общественный транспорт самое пристальное внимание инспекторов вынудила довольно тревожная статистика.

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «С начала 2018 года по вине водителей, которые управляли общественным транспортом, произошло 20 ДТП, в которых шесть человек погибли и сорок пять – получили ранения». Почти всю гибельную статистику орловским инспекторам в июне этого года обеспечило ДТП у поселка Гать, где автобус угодил под локомотив. В этой аварии погибли сразу пятеро. Это ДТП, как и десятки менее тяжких, связаны с недостатком водительской дисциплины.

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Самые частые нарушения: когда водитель отвлекается от управления транспортным средством либо выезжает на неисправном автобусе». Список часто встречающихся неисправностей инспекторам хорошо известен. А о том, что чаще всего отвлекает водителей маршруток от управления, знает каждый пассажир: расчет за проезд во время движения.

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС:«Естественно мы реагируем на все обращения граждан, которые поступят в наш адрес. Мы принимаем фото-видеофиксацию действий водителя и обращение в Госавтоинспекцию по телефону дежурной части 72-90-00, либо на официальный сайт ГИБДД по Орловской области».





Иван Суверин

19 сентября 2018 года







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