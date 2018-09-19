Новости версия для печати В Орёл сегодня доставили частицу мощей апостола Марка Апостол Марк - один из четырех евангелистов. Как гласит церковное предание, Святой Марк, был последователем Христа и сопровождал его в ночь крестных страданий. Смог вырваться из рук преследовавших его солдат, а после Вознесения Господня превратил свой дом в место для молитв и убежище для апостолов, гонимых язычниками. Реликвия прибыла из Франции и теперь останется в Орловской епархии. Кто преподнес такой подарок верующим и о чём просят святого Марка горожане?



Под колокольный звон в Ахтырском кафедральном соборе встречали святыню – частицу мощей апостола-евангелиста Марка. Вслед за ковчегом десятки верующих устремились в храм. Торжественный молебен по случаю прибытия реликвии возглавил глава Орловской митрополии – владыка Антоний.

Антоний, митрополит Орловский и Болховский: «Это благость и радость в том, что частичка его мощей – с нами. Марк был александрийским епископом. Это были первые шаги христианства там, и в Александрии уже был храм». Марк был наделен даром исцеления и еще при жизни помогал людям. И сегодня молитвы к святому возносят те, кому необходимо избавление от недугов.



Святая реликвия хранилась в женском католическом монастыре бернардинок во Франции под городом Лиллем. Ныне он не существует. Мощи кочевали по Европе: были в Бельгии, Франции, Германии и теперь оказались в Орле.

Григорий Пенкнович, журналист, общественный деятель (г. Москва): «Люди, пожелавшие остаться неизвестными, наши с вами бывшие соотечественники, русские люди, живущие ныне в западной Европе, приобрели святые мощи и попросили меня передать их в Россию, туда, куда я посчитаю нужным». А нужное место, по мнению Григория Пенкновича, Свято-Введенский женский монастырь Орла. Божий промысел, не иначе. Но до того как святыня обретет постоянное пристанище в обители, она посетит все храмы епархии. 20 и 21 сентября мощам смогут поклониться в Болхове. Ковчег будет находиться в Введенском храме и Спасо-Преображенском соборе.





Надежда Невматулина

19 сентября 2018 года







На главную страницу





