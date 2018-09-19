Новости версия для печати Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с Председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером Рабочая встреча прошла сегодня в Москве.



В рамках встречи обсуждались вопросы развития газовой отрасли на территории Орловской области, сообщает информационный портал Орловской области. Особое внимание было уделено теме реализации социальных проектов Газпрома на территории региона. Андрей Клычков подчеркнул, что Орловская область входит в число регионов с наивысшими показателями газификации отдаленных населенных пунктов. В связи с этим руководство области надеется на сотрудничество с ПАО «Газпром» в вопросах реализации значимых социальных проектов на Орловщине. Фото пресс-службы ПАО «Газпром»





Орловское Информбюро

19 сентября 2018 года







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