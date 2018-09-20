Новости версия для печати Сегодня в Орле стартуют универсиада и спартакиада Это сразу два масштабных спортивных турнира, рассчитанных на целый год. В соревнованиях примут участие студенты высших и средних заведений.



Открытие сезона состоится в два часа дня на стадионе «Южный». В рамках праздника, помимо соревнований, состоится награждение победителей 2017-18 учебного года. С сегодняшнего же дня начнется новая борьба за награды, весь год предстоит демонстрировать силу, выносливость и хорошую подготовку в различных видах спорта – мини-футболе, полиатлоне, плавании, настольном теннисе, лыжной гонке, легкой атлетики и многих других.





Мария Семак

20 сентября 2018 года







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