Сегодня в Орле стартуют универсиада и спартакиада

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четверг
20.09.2018
10:06:48
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Сегодня в Орле стартуют универсиада и спартакиадаЭто сразу два масштабных спортивных турнира, рассчитанных на целый год. В соревнованиях примут участие студенты высших и средних заведений.
Открытие сезона состоится в два часа дня на стадионе «Южный». В рамках праздника, помимо соревнований, состоится награждение победителей 2017-18 учебного года.
С сегодняшнего же дня начнется новая борьба за награды, весь год предстоит демонстрировать силу, выносливость и хорошую подготовку в различных видах спорта – мини-футболе, полиатлоне, плавании, настольном теннисе, лыжной гонке, легкой атлетики и многих других.
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