Новости версия для печати Ливенская ЦБР получит передвижной маммограф Это произойдет в октябре.



Как сообщает информационный портал Орловской области, комплекс предназначен для исследований заболеваний молочной железы, что позволяет медикам выявлять болезни на ранних стадиях и назначать более эффективное лечение. Стоимость оборудования – больше 12 млн. рублей. Средства на его приобретение выделили из федерального бюджета. Напомним, в начале сентября центральные районные больницы области получили 9 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов.





Мария Семак

20 сентября 2018 года







На главную страницу





