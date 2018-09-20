Новости версия для печати В Орловской области намолочено свыше 2,9 млн тонн зерновых Всего по области зерновые убраны на площади 810,6 тыс. гектаров. Это 97,7% от плана. Средняя урожайность зерновых культур составляет 36,1 центнера с гектара.



Как сообщает информационный портал Орловской области, остаются неубранными незначительные площади люпина, предстоит убрать 20% гречихи, а также кукурузу. В настоящее время по общему валовому сбору зерна Орловская область занимает 4-е место в ЦФО и 3-е место в ЦФО − по валовому производству пшеницы.





Орловское Информбюро

20 сентября 2018 года







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