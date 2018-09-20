Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 21 ДТП Из них два ДТП с пострадавшими, в результате один человек получил телесные повреждения, один человек погиб.



19 сентября в 15:10 водитель автомобиля «ВАЗ-21120» при движении по автодороге через деревню Стрелецкая Кромского района допустил наезд на пешехода, который скончался до приезда скорой медицинской помощи.



19 сентября в 20:35 в поселке Кромы автомобиль «Мерседес Бенц GL 350» двигался по ул. Карла Маркса и в районе дома № 42А, при повороте налево, не пропустил мотоцикл «Мотоланд TD 250 – F», в результате чего произошло столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП водитель мотоцикла с телесными повреждениями доставлен в ООКБ.





Орловское Информбюро

20 сентября 2018 года







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