Новости версия для печати Орловским ветеранам вручили памятные медали к 75-летию победы в Курской битве Медали с именным поздравлением передал губернатор Курской области Александр Михайлов.



Юбилейные награды вручают орловским ветеранам-участникам Курской битвы, большинство из которых не смогли принять участие в праздничных торжествах в Курске, посвященных 75-летию победы в сражении, сообщает информационный портал Орловской области.



19 сентября медали были вручены ветеранам Евгении Николаевне Розановой, Николаю Дмитриевичу Овсянникову и Виктору Андреевичу Шигину.



Евгения Николаевна Розанова в сентябре 1943 года ушла добровольцем в ряды Советской Армии. Участвовала в боевых действиях на Орловско-Курской дуге. Награждена Орденом «Отечественной войны 2 степени», Медалью «За Победу над Германией», медалью «Маршала Жукова».



Николай Дмитриевич Овсянников - участник партизанского движения Орловско-Курской дуги, награжден Орденами «Отечественной войны 2-й степени» и «Красной Звезды».



Виктор Андреевич Шигин был телефонистом 98-й гвардейской отдельной роты связи 68-й гвардейской стрелковой дивизии. Фронтовой путь начал с Прохоровки в сражениях на Орловско-Курской дуге. Форсировал Днепр под Киевом. Принимал участие в освобождении Украины, Польши, Венгрии. Войну закончил в Австрии, был удостоен многих наград.





Орловское Информбюро

20 сентября 2018 года







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