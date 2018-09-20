Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
20.09.2018
16:30:25
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Орловским ветеранам вручили памятные медали к 75-летию победы в Курской битве

Медали с именным поздравлением передал губернатор Курской области Александр Михайлов.

Юбилейные награды вручают орловским ветеранам-участникам Курской битвы, большинство из которых не смогли принять участие в праздничных торжествах в Курске, посвященных 75-летию победы в сражении, сообщает информационный портал Орловской области.

19 сентября медали были вручены ветеранам Евгении Николаевне Розановой, Николаю Дмитриевичу Овсянникову и Виктору Андреевичу Шигину.

Евгения Николаевна Розанова в сентябре 1943 года ушла добровольцем в ряды Советской Армии. Участвовала в боевых действиях на Орловско-Курской дуге. Награждена Орденом «Отечественной войны 2 степени», Медалью «За Победу над Германией», медалью «Маршала Жукова».

Николай Дмитриевич Овсянников - участник партизанского движения Орловско-Курской дуги, награжден Орденами «Отечественной войны 2-й степени» и «Красной Звезды».

Виктор Андреевич Шигин был телефонистом 98-й гвардейской отдельной роты связи 68-й гвардейской стрелковой дивизии. Фронтовой путь начал с Прохоровки в сражениях на Орловско-Курской дуге. Форсировал Днепр под Киевом. Принимал участие в освобождении Украины, Польши, Венгрии. Войну закончил в Австрии, был удостоен многих наград.


Орловское Информбюро
20 сентября 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта