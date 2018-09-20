Новости версия для печати В Орле в воскресной школе при Свято-Троицком храме провели занятие по неотложной медицинской помощи Как помочь человеку, который оказался в состоянии обморока, клинической смерти или теплового удара? Христианское молодежное движение в первый раз организовало лекцию открытого формата для всех желающих. На лекции рассказали о том, как до приезда скорой помощи люди без медицинского образования могут оказать первую помощь человеку, которому вдруг стало плохо.



Чтобы не растеряться и грамотно оказать первую помощь, важно соблюдать последовательность действий: в первую очередь вызвать специалистов 112, убедится, что вам ничего не угрожает, проверить у пострадавшего признаки жизни (пульс, дыхание, реакцию зрачков на свет), обеспечить физический и психологический комфорт, дождаться прибытия специалистов.





Всеволод Трифонов

20 сентября 2018 года







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