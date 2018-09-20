В Ливенском районе в двух местах введен карантин по АЧС

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четверг
20.09.2018
16:29:57
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В Ливенском районе в двух местах введен карантин по АЧСВирус обнаружен на территориях двух подсобных хозяйств.
Вирус африканской чумы свиней обнаружен в деревне Здоровецкие Выселки и в поселке Ямской Выгон. «Зона карантина» располагается на пять километров вокруг. Сейчас проводятся все необходимые мероприятия и расчеты для возмещения ущерба, понесенного гражданами в результате отчуждения животных.
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