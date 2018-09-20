Новости версия для печати 21 сентября Православная Церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы Завтра праздничную службу и сегодня всенощное бдение в храме Преображения Господня города Болхова возглавит митрополит Орловский и Болховский Антоний.



Рождество Пресвятой Богородицы - один из самых значимых праздников Русской Православной Церкви.

Александр Кузнецов, настоятель Ахтырского кафедрального собора г. Орла: «Пресвятая Дева родилась в тот момент, на рубеже Ветхого и Нового Завета, когда нравственное и моральное падение народа достигло такой степени, когда уже многим казалось, что только пришествие Господа спасет от гибели человечество. И вот Господь выбрал для сосуда рождения богоизбранного младенца именно эту непорочную, чистую человеческую душу - Деву Марию». Для Болхова этот день праздничный вдвойне. На Рождество Богородицы местные жители вспоминают отца Василия Ермакова. Благодаря его стараниям на Орловщине восстанавливали храмы, а Болхов стал местом паломничества и, хотя отца Василия не стало в 2007 году, его духовные чада до сих пор приезжают на родину своего наставника. В этом году на праздничной службе будут петь два хора – коллектив из Санкт-Петербурга и сводный хор Орловской метрополии.





Мария Семак

20 сентября 2018 года







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