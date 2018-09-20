Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Утреннее приветствие от ГИБДД. Сегодня на федеральной трассе инспекторы еще раз напоминали водителям, что от усталости за рулем до трагедии – всего секунда.



- За барьер! В Ливенском районе установлен карантин по АЧС.



- Когда счет идет на минуты… В воскресной школе при Свято-Троицком храме провели занятие по неотложной медицинской помощи.



- Сегодня на стадионе «Южный» в Орле проходит открытие Спартакиады и Универсиады.



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Вести-Орёл

20 сентября 2018 года







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