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Сегодня Ефим Николаевич Вельковский отмечает 80-летие

Имя этого человека в Орле не нуждается в особом представлении. В конце 90-х он занимал пост мэра города. И это при нём на улицах вместо тополей появились каштаны, на тротуарах – плитка, а на дорогах качественный асфальт. Его рабочий день и сегодня начинается в половине седьмого утра. Но уже в качестве советника губернатора. О трудовом пути и о жизненных принципах Ефима Вельковского – в материале ГТРК «Орел».

Сегодня в большом зале мэрии Орла человека, для которого эти стены стали вторым домом на десяток лет, приветствовали здравицей. Депутат, мэр, позже – советник. И по русскому обычаю юбиляра Ефима Вельковского встречали хлебом-солью.

Его детство пришлось на послевоенное лихолетье. Родители погибли на фронте. Так Вельковский оказался в детдоме. Потом Рязанское училище ВДВ. В коллекции охотничьих ножей особое место - офицерскому кортику.
Ефим Вельковский, советник губернатора Орловской области: «В то время офицерам, которых выпускали с училища, всем давали кортик». 
Военная дисциплина и принцип «не бояться, а делать» привели его на автобазу. Сначала взялся за слесарный инструмент, потом - за «баранку» автобуса. Совмещая работу с учёбой.
Ефим Вельковский, советник губернатора Орловской области: «Закончил институт. Меня с автобуса сняли и назначили начальником ПТО – руководителем технической службы, потом – главным инженером этого предприятия, потом в течение восьми лет я был директором этого предприятия в Брянске».
Приказом министра его перевели в Орёл, в транспортное управление. Опытного руководителя сначала избрали депутатом Горсовета, а потом и мэром. Под руководством Вельковского сегодняшний вице-спикер Облсовета Михаил Вдовин работал более пяти лет.
Михаил Вдовин, первый зампред орловского Облсовета: «Какие бы политические ветры не веяли над Орловщиной, кто бы ни был у руководства областью, но он всегда оставался Вельковским. За это - огромное спасибо, низкий поклон. Этот человек пример для власти».
Честность, порядочность, верность слову – качества эти отмечают коллеги Вельковского. В прошлом году к его многочисленным званиям и орденам прибавилось и ещё одно – «Почётный гражданин Орла». Но положенные за это звание ежемесячные выплаты Ефим Николаевич передает тем, кому они нужнее.
Ефим Вельковский, советник губернатора Орловской области: «Нужно помогать не просто болтовнёй, а делами. Есть поговорка «Ты мне не толкую, а помоги материально». Так и здесь».
Как отметил нынешний мэр Орла Василий Новиков, Ефим Вельковский всегда был и остается бойцом, а потому, кроме приветственного адреса, юбиляру вручили боксерские перчатки. Они займут свое место в рабочем кабинете советника губернатора.

Юбилейный день Ефим Николаевич встретил в половине седьмого утра на рабочем месте. Солидный возраст – не повод изменять этой привычке. Как и еще одной: завтра по плану у опытного дачника Вельковского посадка чеснока. И это еще одна его многолетняя традиция.


Надежда Невматулина
20 сентября 2018 года

 


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