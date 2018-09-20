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В Орле будут спасать каштаны

Медленно погибающие каштаны сплотили инициативных орловцев, специалистов сферы зашиты растений и власть. Накануне в администрации Орла прошло совещание, участники которого искали рецепт спасения деревьев. На прошлой неделе мы рассказывали, что уже несколько лет орловские каштаны страдают от минирующей моли. Подробности план действий по выходу из кризиса у нашего корреспондента.

Первым делом – нужно избавиться от опавшей листвы. В ней зимуют личинки каштановой минирующей моли, поэтому все дружно – власти и активисты - в октябре на субботниках начнут собирать сухие листья. К работе, возможно, привлекут школьников и студентов, чтобы они проделали ту же работу на территории родных учебных заведений.
Леонид Еремин, доцент кафедры защиты растений и экотоксикологии Орел- ГАУ имени Н.В. Парахина: «Это имеет большую пользу, если мы будем убирать и сжигать листья. Хотя у нас, с точки зрения экологии, сжигание категорически запрещено».
Вопрос сжигания листвы ещё будет рассмотрен, заверили власти. Чиновники попытаются привлечь к этой работе предприятия, имеющие подходящие для этих целей печи.

Второй шаг в спасении каштанов – это лечение инсектицидами. Здесь два варианта: либо опрыскивать каштаны, либо применять препараты, которые вводится прямо в ствол дерева в период весеннего сокодвижения.
Юрий Семечев, зам. начальника отдела государственного надзора в области внутреннего карантина растений Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям: «Применяются инсектицидные системные препараты. Если обработать ранцевым опрыскивателем, то после двух обработок каштановой моли практически не будет. Нужно вовремя удалять листву, делать обрезку. Главное, как не нарушить СанПиН».
Не нарушить СанПиН – возможно: существуют инсектициды, которые для человека не опасны. Но тогда становится актуален вопрос финансов. Где на препараты брать средства? Городские власти пообещали включить их закупку в строку расходов на озеленение города в 2019 году. Активисты запланировали организовать сбор средств для тех же целей.


Антон Киселёв
20 сентября 2018 года

 


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