Новости версия для печати Сегодня состоялась торжественная закладка капсулы времени в блок фундамента нового детского сада в микрорайоне Зереченском в Орле От первого камня до современного детского сада - чуть больше года. В такие сроки готовы уложиться строители.



Этого события новоселы микрорайона Зареченский ждали несколько лет. Еще один детский сад здесь был очень нужен. И сегодня фактически начинается отсчет времени до его открытия.

Василий Новиков, мэр г. Орла: «Для нас это большое событие – закладка нового детского сада. Это развитие и самого микрорайона, это основа для жизни будущих поколений». В послании говорится: «Мы надеемся, что это будет для малышей первой ступенью в большую жизнь, и в скором времени руками юных орловчан – воспитанников нового детского сада – будут создаваться микрорайоны нашего города, а благодаря их слаженной и успешной работе будет развиваться экономическая и культурная жизнь Орловщины и России в целом».



Послание будущим поколениям было скреплено подписями руководства области и строительной организации, которая вот уже 75 лет возводит в Орле новые микрорайоны, школы и детские сады.

Андрей Урванов, главный исполнительный директор ПАО «Орелстрой» компании-застройщика: «Мы гордимся, что нам доверили строить детский сад в том микрорайоне, который мы строим. Мы постараемся, чтобы он был лучшим в городе, и чтобы люди гордились тем, что живут в наших домах и водят детей в наши детские сады». Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «На следующий год мы планируем, выполняя обещание, начать строительство двух школ. Потому что есть и проблема с очередью и в детский сад, и проблема второй смены в школе, и нам нужно их очень активно решать. На прошедшей встрече с президентом была поставлена задача все руководителям регионов создавать условия для повышения качества жизни. И детские сады, и школы – это первый шаг в этом направлении». Капсулу с посланием заложили в бетонный блок. Официальным лицам в этом помогали первоклассники - как знать, может, пройдет всего каких-нибудь лишь два десятка лет и они приведут уже своих детей в этот сад. Ну, а пока с особым нетерпением открытия нового дошкольного учреждения будут ждать родители малышей, живущие в этом микрорайоне.



Строительство нового детского сада на 230 мест начнется буквально на днях, а новоселье малыши и его сотрудники отметят уже в декабре будущего года. Кстати совсем скоро будет запущено строительство еще одного аналогичного дошкольного учреждения, только уже в микрорайоне Болховский.





Оксана Гранн

20 сентября 2018 года







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