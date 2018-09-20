Новости версия для печати В Спасское-Лутовиново состоялась премьера оперы «Дворянское гнездо» Продолжается череда мероприятий, приуроченных к юбилейной дате со дня рождения И. С. Тургенева.



В его родовом имении состоялась премьера оперы «Дворянское гнездо». Композитора Ивана Ребикова вдохновил один из самых известных романов классика, а образы знаменитых героев воплотили артисты Московского музыкального театра «Амадэй».



Это не совсем опера (в привычном понимании жанра), а, так называемая «пленэрная» постановка - спектакль, вынесенный на подмостки открытой усадебной сцены. Эксперимент потребовал от режиссёра особого подхода к музыкальному материалу и к авторскому тексту.

Олег Митрофанов, режиссёр-постановщик театра «Амадей» (Москва): «Это специальный спектакль. Мы не шли на компромисс, не гнались за быстротечностью какого-то момента. Это настоящий спектакль, сделан довольно добротно. В этом спектакле сделано предположение: маленькой главной героине показывают её будущее. И она находится на сцене незримо вместе с собой — взрослой». Рядом с взрослыми артистами вполне уверенно чувствует себя юная исполнительница Мэри Мамедова. Её героини нет в романе Тургенева. Роль восьмилетней Лизы специально написана для театральной постановки.



За сюжетом зрители следили внимательно. Ведь это был тихий, камерный спектакль. В нём не было серьёзных оперных арий. Герои общались негромким речитативом, что придавало действию особое эмоционально звучание.

Андрей Пичугин, исполнитель роли Лемма: «За счёт именно атмосферы имения создаётся элемент интимного общения героев, позволяет проявить очень интересные эмоциональные качества. И музыка построена таким образом, что она имеет яркие эмоциональные всплески и очень интересные мелодические моменты, которые захватывают слушателя». Не менее эмоционально звучит здесь, в парке Спасского-Лутовиново, и само тургеневское слово - его наказ, напутствие будущим поколениям земляков: «Играйте, веселитесь, растите, молодые силы, …жизнь у вас впереди, и вам легче будет жить: вам не придется, как нам, отыскивать свою дорогу, бороться, падать и вставать среди мрака…».





Мария Семак

20 сентября 2018 года







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